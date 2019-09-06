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Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.

06.09.2019 22:22 Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara karayolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında, Gökhan Sevmiş (27) idaresindeki 42 ADG 660 plakalı plastik malzeme yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Kamyonette yolcu olarak bulunan sürücünün yeğeni 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Konya-Ankara Karayolu, kamyonet ve kamyonetten saçılan plastik malzemelerin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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