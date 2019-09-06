Haberler» 3. Sayfa» Haber

Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

06.09.2019 23:06 Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara karayolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. idaresindeki 42 ADG 660 plakalı, bina dış cephe kaplama malzemesi yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp yola devrildi. Kazada, kamyonetteki 9 yaşındaki B.S. yaralanırken, yüklü olan malzemeler yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kamyonet ve malzemelerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA


Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:12   Diyarbakır'da trafik kazaları: 2 yaralı
23:08   Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi
23:06   Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
23:06   İstanbul Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
22:56   Tıra arkadan çarpan motosikletli jandarma şehit oldu
22:55   Arabanın teybine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı
22:49   FETÖ şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi