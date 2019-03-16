16 Mart 2019, 16:29
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Konya'da Kamyonet Tabelaya Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya

Konya'nın Akşehir ilçesinde tabelaya çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandıMahfuz Atalay (48) yönetimindeki 72 AH 333 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde tabelaya çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Mahfuz Atalay (48) yönetimindeki 72 AH 333 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hanife Atalay (44), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yeniköy Mahallesi, Akşehir, Konya, Güncel
Kaynak: AA