Konya'da Kamyonet Tabelaya Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya
'nın Akşehir
ilçesinde tabelaya çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Mahfuz Atalay (48) yönetimindeki 72 AH 333 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi
'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Hanife
Atalay (44), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yeniköy Mahallesi, Akşehir, Konya, Güncel
Kaynak: AA