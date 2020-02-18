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Konya'da kamyonet yan yattı: 9 yaralı

Konya'da mobilya taşımak için kullanılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

18.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:42Konya'da kamyonet yan yattı: 9 yaralı
'da mobilya taşımak için kullanılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Devrilen kamyonette bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Görsel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya üretim fabrikasında dağıtım için kullanılan S.K. (38) idaresindeki 42 TR 906 kamyonet, sokağın çıkışında manevra yapmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, aracın kabininde bulunan 3 kişiye ve daha sonra aracın kapalı kasasında bulunan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Araçta bulunan 10 kişiden 9'u yaralı olarak ambulanslarla kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kamyonet, kasasında yasa dışı yolcu yolcu taşımaktan polis ekiplerince trafikten men edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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