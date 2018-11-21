Konya'da Kantin İşletmecilerine Hijyen Eğitimi Verildi

Konya
merkez ve 31 ilçede faaliyet gösteren okul kantinleri işletmecileri ve çalışanlarına, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği gereğince gıda güvenilirliği ve hijyen eğitimi verildi.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonunda yapılan eğitime, örgün, yaygın, ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan personele hijyen ve gıda güvenilirliğine yönelik eğitim düzenlendi.
Konya Kantinciler Dernek Başkanı Ethem Tartan, hijyen ve gıda güvenilirliği eğitimine yoğun bir katılımın olduğunu ve eğitim sonunda katılımcılara, eğitime katılım belgesi verildiğini söyledi. Başkan Tartan, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Sobayoğlu ve ekibine ve eğitimin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - KONYA
Konya
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37