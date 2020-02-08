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Konya'da kapalı yollar ulaşıma açıldı

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar trafiğe açıldı.

08.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:50Konya'da kapalı yollar ulaşıma açıldı
'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar trafiğe açıldı.
Kent genelinde dün gece etkili olan kar, tipi ve buzlanma sebebiyle Konya- ve Konya-Afyonkarahisar kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Konya- kara yolunda gece geç saatlere kadar buzlanma etkili olduğu için çekicilerin ve tırların geçişlerine izin verilmedi. Karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışması sonrası sabah saatlerinde kent çıkışlarında bekletilen çekici ve tırların geçişi serbest bırakıldı.
Karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından Konya'yı Ankara ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında da yeniden ulaşım sağlandı.

Antalya, Ankara, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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