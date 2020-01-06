Haberler » Güncel » Konya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 öğrenci kurtarıldı - Haber

Konya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 öğrenci kurtarıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 6 öğrenci kurtarıldı.

06.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:54 Konya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 öğrenci kurtarıldı
'nın ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 6 öğrenci kurtarıldı.
Hüyük'te gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yüksekliğinin 20 santimetreyi aştığı ilçede devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda bazı güçlükler yaşanıyor.
Başlamış Mahallesi'nden ilçe merkezine taşımalı eğitim gören 6 öğrenciyi taşıyan servis, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine Hüyük Belediyesi ekipleri, arazi aracıyla bölgeye gitti.
Burada arazi aracına nakledilen öğrenciler, daha sonra evlerine ulaştırıldı.

Hüyük, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:57   Edirne'de fırtına ağaç devirdi(2) - Haber
16:56   Eşi tarafından kolu yakılan kadına destek - Haber
16:56   Hamaney'in temsilcisi Amili'den Perinçek'e ziyaret - Haber
16:56   Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (3) - Haber
16:56   Antalya karayolunda kar yağışı etkili oldu - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 17:00:48