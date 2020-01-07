Haberler » Güncel » Konya'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Haber

Konya'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

KONYA'da yoğun kar yağışı ve tipi, kenti Antalya ve Isparta'ya bağlayan karayollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

07.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:08 Konya'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

KONYA'da yoğun kar yağışı ve tipi, kenti ve 'ya bağlayan karayollarında ulaşımın aksamasına  neden oldu. Her iki karayolu da zaman zaman geçici olarak ulaşıma kapatılırken, zincirsiz, kar lastiksiz  araçlar ile TIR ve kamyonların yola devam etmesine izin verilmiyor. Bekleyen TIR ve kamyon nedeniyle de metrelerce  kuyruk oluştu.   'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti olumsuz etkiliyor. 7 ilçede bugün eğitime ara verilirken,  kenti çevre illere bağlayan karayollarında zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri kar temizleme ve buzlama çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Özellikle kenti Antalya ve Isparta'ya bağlayan karayolunda ise  sürücüler, zor anlar yaşadı. Konya-Isparta karayolunda Hanönü ve Kızılören mevkilerinde trafik zaman zaman durdu.  Alacabel mevkiinde karın 1 metre yüksekliğe ulaşması nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapanan Konya- Antalya karayolu tekrar açıldı. Ancak bazı bölgelerde TIR ve kamyonların geçişine zaman zaman izin verilmiyor.  Bekleyen TIR ve kamyon nedeniyle de metrelerce kuyruk oluştu. 



Antalya, Isparta, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:46   Avusturya'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı - Haber
14:46   BM'den İdlib'e 85 tır insani yardım - Haber
14:45   Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 gözaltı - Haber
14:45   Çambaşı Yaylası'ndaki bungalov evlere ilgi - Haber
14:45   Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:47:57