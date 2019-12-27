Haberler » Güncel » Konya'da kar yağışı - Haber

Konya'da kar yağışı

Konya'da gece boyunca aralıklarla süren kar, sabah saatlerinde Seydişehir ve Halkapınar ilçelerinde de etkili oldu.

27.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:22 Konya'da kar yağışı
'da gece boyunca aralıklarla süren kar, sabah saatlerinde ve ilçelerinde de etkili oldu.
Seydişehir-Antalya karayolu Alacabel Mevkisi'nde, kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Kar yağışı bölgede yer yer şiddetlenerek etkisini sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Alacabel'de ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Halkapınar'da ise yağmurun ardından etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı10 santimetreye ulaştı.
Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, bazı mahallelerde karın daha etkili olduğunu belirterek "Kar yağışı devam ediyor. Kapalı yolumuz yok. Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, kış hazırlıklarını tamamladı. Hazır vaziyette bekliyoruz." diye konuştu.

Halkapınar, Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30   Antalya daireyi verdi, mücevher setini aldı - Haber
14:30   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazı sonrası yerli otomobil tanıtımına hareket etti - Haber
14:30   İstanbul-?'dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor? - Haber
14:30   Karaman'da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı - Haber
14:25   Osmangazi'de 30 yıllık 'vefa' gecesi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:30:54