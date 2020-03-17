Konya'da kar yağışı etkili oldu
Konya'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
17.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:10
Konya 'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Konya'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.
Mevlana Türbesi, Aziziye Camii ile İnce Minareli Medrese'nin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerleri beyaza büründü, sokaklarda park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
Öte yandan, kent merkezinden görülebilen dağların zirveleri ve yüksek kesimlerdeki kar, güzel manzaralar oluşturdu.
Konya'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.
Mevlana Türbesi, Aziziye Camii ile İnce Minareli Medrese'nin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerleri beyaza büründü, sokaklarda park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
Öte yandan, kent merkezinden görülebilen dağların zirveleri ve yüksek kesimlerdeki kar, güzel manzaralar oluşturdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlana Türbesi, Aziziye, Konya, Güncel
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