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Konya'da kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada 6 hayvan telef oldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü, mandıradaki 6 hayvan telef oldu.

07.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:22 Konya'da kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada 6 hayvan telef oldu
'nın ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü, mandıradaki 6 hayvan telef oldu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı mahallesindeki Emine İlhan'a ait mandıranın çatısı çöktü.
Çatıdan kopan demir parçalar altında kalan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde gelerek incelemelerde bulundu, rapor tuttu.
Mandıra sahibi Emine İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göçük nedeniyle, mandırada bulunan süt sağma ve yem karma makinası ile 330 metrekare kapalı alanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Yaşanan afet dolayısıyla devletimizden yardım bekliyoruz. İşletmemiz büyük zarar gördü." dedi.

Hisarlık, Bozkır, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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