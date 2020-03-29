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Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi

Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi Konya'da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecini sona eren umrecilerin tahliyesi ertelendi.

29.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:32
Konya 'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi
KONYA - Konya'da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecini sona eren umrecilerin tahliyesi ertelendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi Konya'ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı. Bugün 14 günlük karantina süresi sona erdi. Karantina süresinin dolmasına rağmen test sonuçları tamamlanmadığı için umrecilerin tahliyesinin ertelendiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yurt çevresinde aldığı güvenlik önlemi sürerken gün içerisinde yurtlara ambulansların gelip gittiği gözlendi.
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Konya’da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Karantina, Konya, Genel

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Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi

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