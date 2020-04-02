Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor

Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyorKONYA'nın Beyşehir ilçesinde dün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan kırsal Esence Mahallesi'nde önlemler sürüyor.

02.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:44
Konya 'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde dün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan kırsal Esence Mahallesi'nde önlemler sürüyor. Bu arada koronavirüs tespit edilen kadının, İstanbul 'dan kendisini ziyarete gelen 3 yakınının da 'Kovid-19' testleri pozitif çıktı.
Eskiden köy statüsünde olan Esence Mahallesi'nde oturan bir kadında, koronavirüs şüphesi üzerinde yapılan 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle dün sabah saatlerinde jandarma tarafından önlem alınarak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sağlık ekipleri de mahalledeki bin 500 kişiyi sağlık taramasından geçirdi. Ekipler, sonucu pozitif çıkan kadının, İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen iki kız kardeşi ve eniştesinin de 'Kovid-19' testinin pozitif olduğunu saptadı. Ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. 4 kişinin temasa geçtiği 60 kişi de sağlık görevlileri tarafından yakın takibe alındı. Mahalle sakinlerinin sokağa çıkmasına izin verilmezken, giriş ve çıkış noktasını kapatan jandarma da önlemini sürdürüyor.
DİYALİZ HASTASI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Bu arada, mahallede oturan çiftçi Mesut Çakır, diyalize gidebilmek için mahalle girişinde kendisini bekleyen aracın yanına geldi. Mahallede durumunun sakin olduğunu belirten Çakır, "Diyaliz hastasıyım. Dün diyalize girmem gerekiyordu, ancak bugün girebileceğim. Araç içeriye giremediği için buraya gelip, arabaya binebildim. Mahallede durumlar iyi. Sadece kronik rahatsızlıkları olanlar için tehlikeli. Çok şükür onun dışında iyiyiz. Bir kişinin hatası, bin kişiye zarar verdi. Benim ateşim falan yok. Gayet iyiyim ama; tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyoruz" dedi. Diyaliz merkezi görevlisi izin belgesini jandarma ekiplerine gösterdikten sonra Mesut Çakır'ı alarak mahalleden ayrıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Konya’da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyşehir, İstanbul, Esence, Konya, Güncel

Haberin Videosu :

Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haberler
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
İstanbul Rum Patrikliği’nden salgın için başlatılan kampanyaya destek Haberler
İstanbul Rum Patrikliği'nden salgın için başlatılan kampanyaya destek

Son Dakika Güncel Haberleri

16:36: MEB, metni Braille alfabesine çeviren program geliştirdi - Haber 16:35: Çorum Valiliği'nden "Korona virüs" açıklaması - Haber 16:34: Tahran'nın en büyük alışveriş merkezi koronavirüs hastalarına hizmet veriyor - Haber 16:34: Şanlıurfa'da evde kalan yaşlılara doğum günü sürprizi - Haber 16:33: DAKA'dan korona virüsle mücadeleye 7 milyon TL destek - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 14:16: İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler