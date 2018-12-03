Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Konya
'nın Derebucak
ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sarayönü
Mahallesi'nde bulunan müstakil evinde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Hüseyin Kabakçı'ya telefonla ulaşamayan çocukları, durumu komşularına haber verdi.
Evin balkonundan giren bir komşusu Kabakçı'yı oturma odasındaki kanepe üzerinde hareketsiz şekilde görünce durumu ailesine, polis ve 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen ekipler, yaşlı adamın hayatta olmadığını belirledi. Kaloriferli olmasına rağmen soba da kullanılan evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemelerde bulundu. Beyşehir
Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Kabakçı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Sarayönü,Derebucak,Konya
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:31