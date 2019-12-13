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Konya'da kargo aracında 173 av tüfeği ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, bir kargo şirketine ait araçta 173 av tüfeği ile bunlara ait 65 dipçik ele geçirildi.

13.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:18Konya'da kargo aracında 173 av tüfeği ele geçirildi
'nın ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, bir kargo şirketine ait araçta 173 av tüfeği ile bunlara ait 65 dipçik ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya kara yolundaki Bayındır Mahallesi yol ayrımında yapılan kontrol sırasında, bir kargo şirketine ait aracı şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, araç içerisinde yaptığı aramada, kaçak olarak üretildiği tespit edilen çeşitli özelliklerdeki 173 av tüfeği ile bu tüfeklere ait 65 dipçiğe el koydu.
Silahların sahipleri olduğu belirlenen M.Y, F.M.T, S.Ö. ve M.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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