24.06.2019 13:31
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Konya'da kaybolan çoban ölü bulundu

Konya

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çobanlık yapan kişi, dağlık arazide ölü bulundu.

Konya 'nın Güneysınır ilçesinde çobanlık yapan kişi, dağlık arazide ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurukavak Mahallesi'nde çobanlık yapan Mevlüt Doğan'dan (65) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinden itibaren Doğan'ı aramak için çalışma başlattı.
Ekipler, Doğan'ı sabah saatlerinde dağlık arazide hareketsiz yatarken buldu.
Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yapılan kontrolde çobanın öldüğünü tespit etti.
Doğan'ın cesedi, incelenmek üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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