02.07.2019 18:20
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Konya'da kaybolan çocuk bulundu

Konya

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, dün öğle saatlerinden beri haber alınamayan 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuk arama çalışmaları sonucu 16 saat sonra bulundu.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, dün öğle saatlerinden beri haber alınamayan 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuk arama çalışmaları sonucu 16 saat sonra bulundu.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Konya'ya mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışmaya gelen ve Yazıbelen Mahallesinde çadırlarda kalan 7 çocuk babası Mehmet Gökalp'in 14 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Halil Gökalp saat 12.30 sıralarında Kale Mahallesinde çalıştıkları sırada yanlarından ayrıldı. Oğulları Halil Gökalp'in gece saatlerine kadar kaldıkları çadıra dönmemesi üzerine ailesi durumu Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, gece yarısı Kale Mahallesi ve yakınlarındaki arazilerde arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonrası engelli Halil Gökalp, yaşadıkları çadırın 2 kilometre ilerisinde bulunarak ailesine teslim edildi. - KONYA
Kaynak: İHA
Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

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