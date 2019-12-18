Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!

Konya'da kaynağı belirsiz koku rahatsızlığa neden oldu. Uzmanlar, kokunun sis nedeniyle havaya karışamayan sanayi kaynaklı atıklardan oluştuğunu öngörüyor. Konyalı vatandaşlar merak içinde, kokunun nereden geldiğini öğrenmeyi bekliyor.

RESMİ KURUMLARA BİLGİ VERİLDİ

Konya kent merkezinde saat 16.00 civarında ağır bir koku hissedilmeye başlandı. Birçok noktada etkili olan koku üzerine resmi kurumlara bilgi verildi. 3 hafta önce de aynı kokunun hissedildiği, yapılan ölçümlerde kimyasal açıdan bir risk olmadığı belirlenmişti.

KOKU, SANAYİ ATIKLARI KAYNAKLI OLABİLİR

Uzmanlar, şehirde yoğun sisin etkili olduğu dönemlerde sanayi kaynaklı atıkların ve fabrika bacalarından yükselen dumanların havada buharlaşamadığı için yere indiğini, bunun da kokuya neden olabileceğini öngörüyor.