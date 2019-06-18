Konya
'da kaza 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kavşaktaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Merkez Selçuklu
ilçesi Horozluhan Mahallesi Doktor Sadık Ahmet
Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Hikmet Özkan (62) idaresindeki 42 DFE 01 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yolun kenarındaki 3 ağaca çarptı. Araç
içinden kapının üstüne fırlayan sürücü Özkan, olay yerinde yaşamını yitirdi, emniyet kemeri takılı olan yanındaki Yaşar Karadağ
(49) ise yaralandı. Yaralı Karadağ, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.