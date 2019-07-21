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Konya'da kaza kurbanları toprağa veriliyor

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişi toprağa veriliyor.

21.07.2019 15:02 Konya
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişi toprağa veriliyor.

Konya'da dün akşam iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta ölen Hakan Yel (22) ve Muhammed Emin Gül (23) Hacı Veyis Camii'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Gül ve Yel'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Esra Nur Bilecen (22) Sille Parsana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verilirken, İbrahim Serdar Olgun (22) Karatay Elmacı Mezarlığı'na, Elan Nur Karacadağ (20) ise Karapınar ilçesinde defnedildi.

Kullandığı 42 GF 252 plakalı otomobilde eşi Memduha Can (66) ile hayatını kaybeden Muammer Can (66) ise eşi ile birlikte Cihanbeyli ilçesi Böğrüdelik Mahallesi'nde ikindi namazının ardından defnedilecek.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Borsa Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana gelmişti. 42 ACM 965 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Muammer Can'ın kullandığı 42 GF 252 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada her iki araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla sıkıştıkları yerden çıkartılmıştı. Çok sayıda sağlık ekibinin de müdahale için sevk edildiği kazada, kaza yapan araçlardan kurtulan olmamıştı. - KONYA
Kaynak: İHA
Muhammed Emin, Konya, 3. Sayfa

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