Haberler » Güncel » Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü - Haber

Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü

Konya'da, köprülü kavşakta kaza yapan tırın sürücü kabini koparak köprünün altına düştü, kabindeki sürücü yaralandı.

14.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:58Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü
'da, köprülü kavşakta kaza yapan tırın sürücü kabini koparak köprünün altına düştü, kabindeki sürücü yaralandı.
Süleyman Donat idaresindeki 42 BTY 39 plakalı konteyner yüklü tır, Adana Yolu Kavşağı üzerinde korkuluklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kopan sürücü kabini, köprünün altındaki yola düştü, dorse ise asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kabindeki yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ve polis ekipleri, tırın köprünün üzerinde kalan bölümü ile aşağı düşen kabini kaldırmak için çalışıyor.

Köprülü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:48 Saadet lideri Karamollaoğlu: "Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşmaz"
16:48 Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:42 Bulanık'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri
16:47 Malezya Başbakanı Mahathir: "Televizyon kanalı projesi somut bir adımdır" - PUTRAJAYA
16:46 Sason'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
16:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:48:35