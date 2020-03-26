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Konya'da kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi darbedildi

Konya'da otomobille drift yaparken park halindeki araca çarparak yaralanan iki kişi, kaza yerinde kendilerine müdahale etmek isteyen sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

26.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:32
Konya'da kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi darbedildi
Konya 'da otomobille drift yaparken park halindeki araca çarparak yaralanan iki kişi, kaza yerinde kendilerine müdahale etmek isteyen sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde iki kişi, otomobille drift yaparken park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, otomobilden çıkardıkları yaralıları sedyeye alıp ilk müdahaleyi yapmak istedi.
Alkollü oldukları ileri sürülen yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık çalışanları Mehmet Başpınar ve Zeliha Altunel ile ambulans şoförü Ali Rıza Çapan darbedildi.
Kaza yerine gelen yaralıların yakınları da kavgaya karıştı. Vücutlarında darp izleri ve morluklar oluşan sağlık çalışanları, karakola suç duyurusunda bulundu.
Polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Acil Servis, Konya, Güncel

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