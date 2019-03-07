Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü

Kaynak: DHA

KONYA'da, dün komşu iki ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle çıkan kavga, bugün de devam etti. İki ailenin fertleri evlerin çatılarına çıkıp, birbirlerine taş atarken, polis olaya kısa sürede müdahale ederek grupları sakinleştirdi.Olay, bugün saat 12.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Caddesi'nde meydana geldi. İki komşu ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ailelerinin yakınlarının da olaya katılması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bunun üzerine mahalleye başta çevik kuvvet olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. İkazlara rağmen birbirlerine taş atmaya devam eden gruba polis, zaman zaman biber gazı ile müdahale etti. Dün akşam saatlerinde de iki aile karşılıklı birbirlerine saldırmış, olayda yaralanan olmamıştı.Polis güçlükle tarafların evlerine girmelerini sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemini de sürdürüyor.- Konya