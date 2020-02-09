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Konya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

09.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:58Konya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan K. idaresindeki 42 EPJ 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Ali İhsan K. yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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