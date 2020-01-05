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Konya'da köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası uygulandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde köpekleri dövüştüren ve bahis oynayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

05.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:22 Konya'da köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası uygulandı
'nın ilçesinde köpekleri dövüştüren ve bahis oynayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki köpeklerin dövüştürüldüğü ormanlık alana baskın düzenledi.
Baskında, soğuk hava koşullarında ve karla kaplı alanda köpeklerin dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı tespit edildi.
Baskında, köpekleri dövüştürdükleri ve bahis oynadıkları öne sürülen 28 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen köpeklerin, koruma altına alındığı öğrenildi.

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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