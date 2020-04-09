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Konya'da korona virüs soruşturmasında 115 şüpheliye işlem yapıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs soruşturmasına ilişkin manipülatif haber yapan, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlar ile karantina kurallarına uymadığı tespit edilen toplam 115 şüpheliye işlem yapıldığını açıkladı.

09.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:45
Konya'da korona virüs soruşturmasında 115 şüpheliye işlem yapıldı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs soruşturmasına ilişkin manipülatif haber yapan, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlar ile karantina kurallarına uymadığı tespit edilen toplam 115 şüpheliye işlem yapıldığını açıkladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Korona virüs (Covid-19) nedeniyle manipülatif haber, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlar ile karantina kurallarına uymayanlara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında TCK 237., 238. ve 240. Maddeleri gereğince, Manipülatif haber yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında TCK 214/1. ve 216. Maddeleri gereğince, karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 93 şüpheli hakkında TCK 195. Maddesi gereğince, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından toplam 115 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Başsavcı, Konya, 3. Sayfa
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