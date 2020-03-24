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Konya'da korona virüsle mücadele etkin şekilde sürdürülüyor

Konya'da korona virüs ile mücadelede önleyici tedbirler kapsamında hayata geçirilen 'Dezenfeksiyon Eylem Planı'na göre çalışmalar 50 ekiple aralıksız devam ederken bugüne kadar 2 bin 542 binanın dezenfeksiyonu yapıldığı bildirildi.

24.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:32
Konya'da korona virüsle mücadele etkin şekilde sürdürülüyor
Konya 'da korona virüs ile mücadelede önleyici tedbirler kapsamında hayata geçirilen 'Dezenfeksiyon Eylem Planı'na göre çalışmalar 50 ekiple aralıksız devam ederken bugüne kadar 2 bin 542 binanın dezenfeksiyonu yapıldığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bütün dünyada tehdit haline gelen korona virüs salgınına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. 31 ilçede yer alan toplu ulaşım araçları, toplu yaşam alanları, belediye hizmet binaları, kamuya açık alanlar, resmi kurumlar, okullar, camiler, yurtlar, spor salonları, otogarlar gibi alanların dezenfeksiyonunu yaparken bugüne kadar dezenfeksiyonu yapılan bina sayısı 2 bin 542'ye ulaştı. Bilgilendirme çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi fiyat denetimlerine de devam ediyor. Korona virüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planını uygulamaya devam ettiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda sürecin başından itibaren başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek bu süreçte kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesini istedi.

65 yaş üstü kişiler ile dezavantajlı grupta olanların evlerinden çıkmamasının son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Altay, büyüklerimizle ilgili sosyal medyada şaka amaçlı bazı paylaşımlar olduğunu belirterek, "Bize yakışan saygı göstermek, dualarına talip olmak, ihtiyaçlarını gidermek ve sokağa çıkmama konusunda uyarmaktır. Büyüklerimize karşı daha hassas olalım. Bu konuda örnek çalışmalar yapan gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Belediyesi Daire Başkanları ile dijital ağlar üzerinden telekonferans toplantılarını da bu yöntem ile yaptıklarını" ifade etti.

50 ekip 110 personel çalışmaları yürütüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, korana virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için Dezenfeksiyon Eylem Planı'nı hayata geçirdi. Bu kapsamda merkez ve 28 ilçede oluşturduğu 50 ekip ve 110 personelle çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. İlk günden itibaren otobüsleri ve tramvayları düzenli olarak dezenfekte ederek, vatandaşların sağlığı için otogar ve toplu ulaşım duraklarına dezenfektan kurulumu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara otobüs ve tramvaylarda virüslerden korunmanın yollarını anlatan broşürler dağıttı. Ayrıca, virüsün yayılmaması için toplu olarak gerçekleştirilen etkinliklere ve faaliyetlere de tedbir amaçlı ara verildi. Toplu ulaşım araçlarının yanı sıra emniyet ve sağlık kuruluşlarının araçları da Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'nde dezenfekte ediliyor. Vatandaşların can sağlığı için her gün belirlenen bölgelerde gece gündüz vardiyalı olarak çalışan ekipler, askeri ve emniyet personeli araçları ile ambulansların da temizliğini ve ilaçlamalarını yapıyor.

2 bin 542 binanın dezenfeksiyonu yapıldı

Dezenfeksiyon Eylem Planı'nın uygulanmaya başladığı ilk günden itibaren; merkez ve 28 ilçede bulunan hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, meslek edindirme kursları, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, üniversiteler, havaalanı, otogarlar, askeri binalar, camiler, umuma açık tuvaletler, meydanlar, alt ve üstgeçitler, yatılı Kur'an Kursları, öğrenci yurtları, dernek binaları ve müzeler başta olmak üzere olmak üzere şu ana kadar toplam 2 bin 542 binanın dezenfeksiyonu gerçekleştirildi. Bu süreçte Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) uzaktan eğitim faaliyetleri Büyükşehir'in YouTube kanalından yürütülürken, Konya Bilim Merkezi'nin Bilim Bakalım isimli filmleri, Medeniyet Okulu Dergi ve Hikayeleri, Kukla Tiyatrosu, Gölge Oyunu ve Çocuk Tiyatrosu gibi etkinlikler de yine Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalından çocuklarla buluşuyor. KOMEK usta öğreticileri ve kursiyerleri de bu süreçte maske üretimini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler de fiyatlardaki denetimlerini sürdürürken geçici olarak kapatılan mekanların kontrollerine devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Konya, Güncel

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