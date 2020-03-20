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Konya'da koronavirüs için cuma namazı önlemi

Konya'da koronavirüs için cuma namazı önlemiKONYA'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüse tedbir amaçlı cemaatle ibadete cuma namazlarında ara verilmesi kararının ardından camilerin kapısı kilitlendi.

20.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:44
Konya 'da koronavirüs için cuma namazı önlemi
KONYA'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüse tedbir amaçlı cemaatle ibadete cuma namazlarında ara verilmesi kararının ardından camilerin kapısı kilitlendi. Cuma namazını kılmaya gelen az sayıda kişi de cami önünde bekleyen polis tarafından uyarılıp geri gönderildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüse tedbir amaçlı cemaatle birlikte cuma ve kandil namazına arı verilmesi kararı alındı. Kararın ardından İl Müftülüğü tarafından tüm camilerin kapıları kilitlendi. Poliste kent genelindeki camilerin önünde enlem alıp, namaz kılmaya gelenleri uyarıp, geri gönderdi. Normal dönemde yüzlerce kişinin geldiği Mevlana Müzesi yanındaki Sultan Selim Camisine ise çok az sayıda cuma namazını kılmaya gelenler oldu. Onlarda polis tarafından uyarılıp, geri gönderildi.
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Konya’da koronavirüs için cuma namazı önlemi

Kaynak: DHA

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Konya'da koronavirüs için cuma namazı önlemi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis, Konya, Güncel

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