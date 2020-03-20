Konya'da koronavirüs ile ilgili Arapça bilgilendirme broşürü dağıtıldı
Konya Göç İdaresi İl Müdürü Zeki Afşin Buzcu, kentte ikamet eden yabancılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Arapça bilgilendirme broşürü dağıtıldığını bildirdi.
20.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:58
Konya Göç İdaresi İl Müdürü Zeki Afşin Buzcu, kentte ikamet eden yabancılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Arapça bilgilendirme broşürü dağıtıldığını bildirdi.
Buzcu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını engellemede insanların bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Bu kapsamda Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütüldüğünü belirten Buzcu, şunları kaydetti:
"Suriye uyruklu yabancıların yoğunlukta yaşadığı mahallelerde, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere yönelik bastırılan bilinçlendirici Arapça broşürler dağıtıldı. Bu süreçte İl Göç İdaresi Müdürlüğü binasına gelen yabancılara da aynı şekilde Arapça ve Farsça broşürler dağıtılarak, Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İlimizdeki Suriye ve Afganistan uyruklu kanaat önderlerine de müdürlüğümüz binasında konuyla ilgili bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı. Kurum olarak bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."
Buzcu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını engellemede insanların bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Bu kapsamda Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütüldüğünü belirten Buzcu, şunları kaydetti:
"Suriye uyruklu yabancıların yoğunlukta yaşadığı mahallelerde, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere yönelik bastırılan bilinçlendirici Arapça broşürler dağıtıldı. Bu süreçte İl Göç İdaresi Müdürlüğü binasına gelen yabancılara da aynı şekilde Arapça ve Farsça broşürler dağıtılarak, Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İlimizdeki Suriye ve Afganistan uyruklu kanaat önderlerine de müdürlüğümüz binasında konuyla ilgili bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı. Kurum olarak bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."
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Kaynak: AA