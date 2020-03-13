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Virüs getiriyorsunuz dedi, Afgan genci bıçakladı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan olaya göre göl kenarında balık tutan Afgan uyruklu adam, ''Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?'' diyerek tartışma çıkaran bir kişi tarafından bıçaklandı.

13.03.2020 08:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:30
Virüs getiriyorsunuz dedi, Afgan genci bıçakladı!

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Köprübaşı mevkisinde Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

ZANLININ PSİKOLOJİK SORUNLAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel

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