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Konya'da 'koronavirüs' önlemi

KONYA'da, kent genelindeki toplu yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

12.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:24
Konya'da 'koronavirüs' önlemi

KONYA'da, kent genelindeki toplu yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kent genelinde çalışma başlattı. 33 ekiple sürdürülen çalışmada, otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon yapılıp, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Okullara yönelik dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında merkez ilçelerde bulunan okulların dezenfeksiyonu Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri'nce yürütülürken; diğer 28 ilçede yer alan kamuya ait tüm okulların dezenfeksiyon çalışması Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'koronavirüs' ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Konya, Güncel

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