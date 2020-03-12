Konya'da koronavirüs tedbirleri
Konya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı otobüsler, tramvaylar, otogarlar, camiler ve belediye tesisleri ile 28 ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.
12.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:50
Konya 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı otobüsler, tramvaylar, otogarlar, camiler ve belediye tesisleri ile 28 ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarının 33 ekiple sürdürüldüğü bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs için belediye olarak tedbir ve önleyici eylem planını hayata geçirdiklerini belirtti.
Vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarına itibar edip kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini isteyen Başkan Altay, "Panik yok, birlikte mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.
Okullara yönelik dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, merkez ilçelerdeki okulların dezenfeksiyonunun Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerince yürütüldüğünü vurgulayan Altay, şunları kaydetti:
"Diğer 28 ilçede yer alan kamuya ait tüm okulların dezenfeksiyon çalışması Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları virüsten korumak için camilerde de dezenfeksiyon çalışması başlattı. Büyükşehir iştirakleri olan Konya Mutfağı ve Kafem gibi tesislerde de dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken; Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, tedbir olarak gösterimde olan çocuk oyunlarını iptal etti. Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da vatandaşların koronavirüsten ve diğer virüslerden nasıl korunması gerektiği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ekipler, otobüs ve tramvayları kullanan vatandaşlar ile okullardaki öğrencilere 'Koronavirüsten Nasıl Korunulur?' içerikli broşürler dağıtıyor."
Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarının 33 ekiple sürdürüldüğü bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs için belediye olarak tedbir ve önleyici eylem planını hayata geçirdiklerini belirtti.
Vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarına itibar edip kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini isteyen Başkan Altay, "Panik yok, birlikte mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.
Okullara yönelik dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, merkez ilçelerdeki okulların dezenfeksiyonunun Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerince yürütüldüğünü vurgulayan Altay, şunları kaydetti:
"Diğer 28 ilçede yer alan kamuya ait tüm okulların dezenfeksiyon çalışması Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları virüsten korumak için camilerde de dezenfeksiyon çalışması başlattı. Büyükşehir iştirakleri olan Konya Mutfağı ve Kafem gibi tesislerde de dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken; Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, tedbir olarak gösterimde olan çocuk oyunlarını iptal etti. Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da vatandaşların koronavirüsten ve diğer virüslerden nasıl korunması gerektiği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ekipler, otobüs ve tramvayları kullanan vatandaşlar ile okullardaki öğrencilere 'Koronavirüsten Nasıl Korunulur?' içerikli broşürler dağıtıyor."
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Konya, Güncel
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