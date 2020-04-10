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Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere "halk sağlığı için" ceza yağdı

Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şimdiye kadar fırsatçılara, stokçulara, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 milyon 145 bin lira para cezası kesildi.

10.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:02
Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere
Konya 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şimdiye kadar fırsatçılara, stokçulara, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 milyon 145 bin lira para cezası kesildi.
Vali Cüneyit Orhan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin de bu süreçte önemli bir mücadele verdiğini söyledi.
Devletin tedbirlerinin önemli olduğunu belirten Toprak, "İşin anahtar kelimesi 'yaygınlaştırmama'. Çünkü bu, çok hızlı yayılan bir virüs. Çok hızlı yayıldığı zaman da ölümle sonuçlanmasa bile sağlık sistemine aşırı yüklenme olursa, sistem yetersiz kalırsa sıkıntı başlar. O yüzden bütün hayatımızda olduğu gibi bu konuda da önleyici tedbirler öncelikli." ifadesini kullandı.
Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulunun ve diğer resmi kaynakların tavsiyelerine uyulması gerektiğinin altını çizen Toprak, "Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı 14 altın kuralımız var. Bunlar aslında çok kolay ve günlük yaşamımızda uygulamamız gereken kurallar. Birbirimize mesafeli durmamız, elimizi sık sık yıkamamız; havlu, sabun, diş fırçası gibi kişisel eşyaları birlikte kullanmamamız, bol sıvı almamız, uykumuza dikkat etmemiz gerekir gibi kolay önlemler var." dedi.
Devletin gönderdiği talimatları uygulayarak toplumsal sağlığın devamlılığını sağlamayı hedeflediklerine dikkati çeken Toprak, şöyle devam etti:
"Şu anda lokantalar, kafeler, berber salonları, insanların toplu olarak bulunduğu yerler kapatıldı. 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Ayrıca sosyal mesafe kuralı da titizlikle uygulanmaya başlandı. Amacımız yayılma hızı çok yüksek olan bu virüsten insanlarımızı korumak, teması azaltmak."
"Fırsatçılara gerekirse 70 milyon ceza yazarız"
Para cezalarının da yalnızca toplumu salgından korumak amaçlı olduğunu vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:
"Ceza bizim en son başvurmak istediğimiz yöntem. Fakat halkımızın sağlığı söz konusu olduğunda ve bunlara da uyulmadığı zaman bunu yapmak zorundayız. Bugüne kadar 236 kişiye 255 bin lira ceza kesildi. Sosyal mesafe kuralından dolayı da 202 kişiye 155 bin lira ceza uygulandı. İlimizin nüfusuna baktığımızda bunlar çok yüksek rakamlar değil ama caydırıcı olacağını düşünüyoruz.
Aynı şekilde sık sık vurguladığım, affetmeyeceğimizi söylediğimiz fırsatçılar var. Fırsatçılık, stokçuluk, ne ahlaken ne hukuken ne dinen bize yakışmayan, en kötü hareket tarzıdır. Bu kapsamda tespit ettiğimiz 16 firmaya 735 bin lira ceza yazıldı. Denetimlerimiz devam ediyor. Bunlar özellikle dezenfektan satan marketler, eczaneler, malzemelerin fiyatlarını yükseltip, stoklayıp yüksek fiyattan satmaya çalışan kişiler. Devletimiz bunları hiçbir zaman yanlarına bırakmaz. Vatandaşlardan gelen ihbarları da hemen değerlendiriyoruz. Bunlara asla taviz yok. 735 bin değil gerekirse 70 milyon ceza yazarız."

Kaynak: AA

Etiketler: Orhan Toprak, Konya, Güncel
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