Konya'da koronavirüs tedbirleriyle YKS'nin ikinci oturumu başladı

Konya'da koronavirüs tedbirleriyle YKS'nin ikinci oturumu başladıKONYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen öğrenciler, koronavirüs tedbirlerine göre sınava alındı.

28.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:55
Konya'da koronavirüs tedbirleriyle YKS'nin ikinci oturumu başladı
KONYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen öğrenciler, koronavirüs tedbirlerine göre sınava alındı. Okul önünde bekleyen velilerin bazıları dua ederken, bazıları ise Kuran-ı Kerim okudu.
Merkez Karatay ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı. Okul önünde bekleyen bazı velilerin çocukları için dua ettiği, bazılarının da Kuran-ı Kerim okuduğu gözlendi. Konya’da koronavirüs tedbirleriyle YKS’nin ikinci oturumu başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Konya, Güncel, Haber

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