Konya'da koronavirüs yasağına uymayan 4 kişiye 3 bin 200 lira ceza
Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında yurt genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik olarak geçici süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye toplam, 3 bin 200 liralık para ceza kesildiği açıklandı.
26.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:56
Konya 'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında yurt genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik olarak geçici süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye toplam, 3 bin 200 liralık para ceza kesildiği açıklandı.
Derebucak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, görevlilerce defalarca yapılan uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkma yasağına uymamakta ısrar ettiği tespit edilen 65 yaş üstü 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılarak 800'er liralık para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, 4 kişiye toplam kesilen ceza miktarının 3 bin 200 lira olduğu vurgulanarak, vatandaşlara devlet tarafından uygulamaya konulan yasağa uymaları ve evde kalmaları çağrısı bir kez daha hatırlatıldı.
Derebucak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, görevlilerce defalarca yapılan uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkma yasağına uymamakta ısrar ettiği tespit edilen 65 yaş üstü 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılarak 800'er liralık para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, 4 kişiye toplam kesilen ceza miktarının 3 bin 200 lira olduğu vurgulanarak, vatandaşlara devlet tarafından uygulamaya konulan yasağa uymaları ve evde kalmaları çağrısı bir kez daha hatırlatıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA