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Konya'da koronavirüs yasağına uymayan 4 kişiye 3 bin 200 lira ceza

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında yurt genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik olarak geçici süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye toplam, 3 bin 200 liralık para ceza kesildiği açıklandı.

26.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:56
Konya'da koronavirüs yasağına uymayan 4 kişiye 3 bin 200 lira ceza
Konya 'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında yurt genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik olarak geçici süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye toplam, 3 bin 200 liralık para ceza kesildiği açıklandı.
Derebucak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, görevlilerce defalarca yapılan uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkma yasağına uymamakta ısrar ettiği tespit edilen 65 yaş üstü 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılarak 800'er liralık para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, 4 kişiye toplam kesilen ceza miktarının 3 bin 200 lira olduğu vurgulanarak, vatandaşlara devlet tarafından uygulamaya konulan yasağa uymaları ve evde kalmaları çağrısı bir kez daha hatırlatıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Derebucak, Konya, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Konya'da koronavirüs yasağına uymayan 4 kişiye 3 bin 200 lira ceza - Haberler

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