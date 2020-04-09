Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da koronavirüsü yenen 55 yaşındaki hipertansiyon hastası taburcu edildi

Umre dönüşü karantinaya alındığı Konya'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 55 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Ruscuk, 9 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

09.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:34
Konya'da koronavirüsü yenen 55 yaşındaki hipertansiyon hastası taburcu edildi
Umre dönüşü karantinaya alındığı Konya 'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 55 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Ruscuk, 9 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Eskişehir 'de yaşayan, yüksek tansiyon hastası Neriman Ruscuk, 15 Mart'ta umreden döndü, Konya'daki bir öğrenci yurdunda karantina altına alındı.
14 günlük karantina sürecinin sonunda koronavirüs testi pozitif çıkan Ruscuk, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesindeki 9 günlük tedavi sürecinin ardından iyileşerek taburcu edildi.
Ruscuk, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsü yenmesinin ve Eskişehir'e dönerek çocuklarına kavuşacak olmasının heyecanını yaşadığını söyledi.
Hastalık semptomlarını yaşamadığını, bu nedenle herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Ruscuk, "Hiçbir ağrım sızım olmadı. Ateşim veya öksürüğüm olmadı. Hiçbir belirti hissetmedim. Karantinanın son günü hasta olduğumu öğrendim. Hemen hastaneye getirdiler. Allah doktor ve hemşirelerimizden razı olsun, tedavilerimizi olduk, atlattık. 9 gündür buradayım. Duygusal da olduk, moralli de olduk. 9 gün farklı duygular yaşadık." ifadelerini kullandı.
Tedavi süresince sevdiklerinden ayrı kalmanın hüznünü yaşadığını anlatan Ruscuk, "Eskişehir'deki çocuklarım hasta olduğumu duyunca çok korktu, çok merak etti. Eşim zaten vefat etmişti ama evde çocuğum var. O çok etkilendi, 'Babamı kaybettim annemi kaybetmek istemiyorum.' dedi. Öyle deyince 'Ölüm var tamam ama buradan çıksak da evimizde ölsek.' diye düşündüğüm de oldu." şeklinde konuştu.
"Altyapı ve imkanlarımız yeterli"
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de koronavirüsü yenerek taburcu edilenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Taburcu edilenlere, semptomların tekrar kendini göstermesi halinde acilen hekime başvurmaları önerisinde bulunduklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Bazılarının tedavi süreçlerini iyice kontrol atına alabilmek için evde de kullanacakları ilaçları veriyoruz. Çok temkinli gidiyoruz. Bakanlığın ortaya koyduğu algoritmalara harfiyen uyuyor, belki de biraz daha gerisinden gidiyoruz. Yani Bakanlığın 'Taburcu edin.' dediği sürenin üzerine 2 gün daha ekliyoruz. Çünkü altyapı ve imkanlarımız yeterli. Bilinmeli ki bu hastalar bizden daha fazla risk taşımıyor. Çünkü bu hastaların virüse karşı bir cevabı oluşmuş durumda. Bu da onları koruyacaktır. Hastalığı yayma durumları da yoktur."
Virüslerin uzun süre hayatta kalamayacağını dile getiren Şahin, "Kendilerine karşı antikor oluşmuş bünyeler virüsler için uygun değil. Tedavi olmuş ve iyileşmiş hasta, aynı genetik özelliğe sahip bir virüsle karşılaştığı zaman koruma altındadır. Ancak mutasyona uğramış virüs söz konusuysa risk yeniden ortaya çıkabilir." dedi.
Şahin, toplumda bu hastalığı geçirmiş ve hastalığa karşı bir nevi aşılanmış insan sayısının artmasının da önemli olduğunu, bunun virüsün yayılmasını engelleyeceğine inandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Konya, Umre, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Herkese umut oldu! Ünlü sunucu ve eşi koronavirüsü yendi Haberler
Herkese umut oldu! Ünlü sunucu ve eşi koronavirüsü yendi
Haberler ›› Güncel ››Konya'da koronavirüsü yenen 55 yaşındaki hipertansiyon hastası taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:16: Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 13:16: Vali Akbıyık vatandaşlara maske dağıttı - Haber 13:16: Kocaeli'de haksız fiyat artışına izin verilmeyecek - Haber 13:16: Bursalı firmadan anlamlı destek - Haber 13:16: Başkan Şayir, kolunu ve bacağını kaybeden vatandaşın yüzünü güldürdü - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber