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Konya'da Kovid-19 ile mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların sağlığı için 31 ilçede dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

10.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:40
Konya'da Kovid-19 ile mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Konya Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların sağlığı için 31 ilçede dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere bugüne kadar 31 ilçede 7 bin binanın dezenfekte edilerek, 4 bin 500 litre dezenfektan kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , Konyalıların sağlığı için her gün 50 ekibin 110 personel ile dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.
Konya Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) öğretmen ve çalışanların ürettiği 225 bin 500 maskeyi toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttıklarını ve dağıtıma devam edeceklerini aktaran Altay, "Devletin virüse karşı aldığı güçlü tedbirleri belediyeler olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bu zor süreci en kısa zamanda birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızın da korunma kurallarına uyarak ve mümkün olduğunca evde kalarak bu sürece katkı sağlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Konya merkezdeki 7 otobüs hareket merkezi, 498 otobüs ve 72 tramvay ile 28 ilçe merkezinde hizmet veren 28 hareket merkezi ve 148 otobüsün günlük dezenfeksiyonunun sürdüğünü belirten Altay, şunları kaydetti:
"Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'nde bugüne kadar 550 adet resmi kurum hizmet aracı, ambulans, askeri araç, polis aracı, hatlı minibüs, ticari taksi ve personel servisinin dezenfeksiyonu yapıldı. Şehir merkezinde bulunan 995 cami ile 28 ilçe merkezinde bulunan 496 cami ile 500 eczane, 76 adet 112 acil çağrı merkezi, 8 kamu hastanesi giriş ve acillerinin dezenfeksiyonu yapıldı. Konya merkezde eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezler ile 165 Kur'an kursu, 92 yurt, 25 dernek binası ile 28 ilçe merkezinde Milli Eğitim'e bağlı 418 okulda dezenfeksiyon yapıldı. Bugüne kadar toplam 7 bine yakın binanın dezenfeksiyonunu yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarda 4 bin 500 litre dezenfektan kullandı."

Kaynak: AA

Etiketler: Altay, Konya, Güncel
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