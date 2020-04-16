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Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.

16.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:54
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası verildi
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.
İlçedeki pazar yerinde denetleme yapan Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir ve Zabıta Amiri Yunus Uyar, pazarcı esnafına sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, maskesi olmayan kişilere maske dağıttı.
Denetimler sırasında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye toplam 1960 lira para cezası uygulandı.
Seydişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymaları ve evde kalmaları çağrısı yinelendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Seydişehir, Konya, Güncel
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