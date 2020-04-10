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Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kafedeki 9 kişiye cezai işlem uygulandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir kafede, alınan kararlara aykırı davranan 9 kişiye ceza uygulandı, işlem yaptırmakta direnen bir kişi tutuklandı.

10.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:50
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kafedeki 9 kişiye cezai işlem uygulandı
Konya 'nın merkez Selçuklu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir kafede, alınan kararlara aykırı davranan 9 kişiye ceza uygulandı, işlem yaptırmakta direnen bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir kafenin açık olduğu ve faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekiplerin kafeye yaptığı baskında iş yerinde bulunan 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu sırada kendisine işlem yapılmasına direnen bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İhsaniye, Selçuklu, Konya, Güncel
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