Konya'da kurban kesiminde sosyal mesafe unutuldu

KONYA'da kurban kesim yerlerinde, kesim yapanlardan bazılarının koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralarını unuttukları görüldü Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da daha önceden belirlenen alanlarda kurban kesimleri gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanan alanlarda kesimler gerçekleşirken, kesim yapanlardan bazılarının ise maske ve sosyal mesafeyi unuttukları görüldü. Çocukların ise kurban kesimini izlemesi dikkat çekti.