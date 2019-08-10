"Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu

Konya'da Kurban Bayramına 1 gün kala hayvan pazarlarında yoğunluk oluşmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Konya'nın ilçelerinden gelen besiciler yetiştirdikleri hayvanları satılığa çıkardı. Konya'nın Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç Mahallesinde yetiştirilen ve 'Siyah İnci' adı verilen Holstein cinsi 6 buçuk yaşındaki boğa da, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla kurban pazarının en büyüğü oldu.

PAZARIN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Yüzlerce hayvanın yer aldığı pazarda Siyah İnci, yaklaşık 4 hayvan fiyatına alıcısını bekliyor. Siyah İnci'nin yetiştiricisi olan Halil Çetin, "Arife günündeyiz, Siyah İncimizi Konya pazarına getirdik. Şuan da pazarın en büyük hayvanı, hem uzunluk konusunda hem kilo konusunda bundan büyüğü yok. Bu hayvanın dünyanın en uzun boğası olduğunu iddia ediyoruz. Yaklaşık 3 metre 30 santim uzunluğu var, 1 metre 80 santim boyu var. Biz bunu yetiştirdik. Bundan büyüğü yok, şuan da rekor kırabilecek bir halde. Hayvan şuan kamyonun üzerinde, indiremedik bile. Zapt edilmesi çok güç, 3-4 kişi zor zapt ediyor. Zaten kilo konusunda da burada en büyük kantarlar 900 kiloluk, 1 tonluk kantarlar. Hayvanı indiremedik bile, kamyonun üzerinde bekliyor şuan pazarda. Olursa olur, olmazsa hayırlısı artık" şeklinde konuştu.

"HERKES FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR"

Kurban pazarına hayvan almak için gelenlerin boğaya hayranlıkla baktığını belirten Çetin, "Buraya kurban almaya gelenler hayranlıkla bakıyor bu hayvana. Herkes fotoğrafını çekiyor. Konya'da böyle bir şey görmedik diyorlar. Herkesin ilgisini çekiyor. Buraya geldiğimizde bir yoğunluk oluştu zaten. Herkes hayran kalıyor. Gören başından ayrılamıyor. Alıcı olarak gelenler de oldu ama fiyatta anlaşamadık. Yani bizim istediğimizden aşağı verdi biz de vermedik" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE DÜŞÜK

Öte yandan, kurban pazarında pazarlıklar devam ederken, satıcılar fiyatların düşük olmasından ve hayvanlarını satamadıklarından şikayet ederken, alıcılar ise fiyatların düşük olmasından oldukça memnun. Kars'ın Sarıkamış ilçesinden hayvanlarını satabilmek için Konya'ya geldiğini söyleyen bir satıcı, ucuza sattığını, ancak hayvanlarının alınmadığından yakınırken, bir başka satıcı ise hayvanlar için çok fazla masraf yaptıklarını ve verdikleri fiyatın masrafları karşılamadığından dert yandı. Pazardaki müşteriler ise fiyatların geçen seneye göre ucuz olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.