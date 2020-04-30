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Konya'da lise öğrencisine doğum günü sürprizi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan lise öğrencisinin evine pastayla giden ilçe emniyet müdürü, doğum günü sürprizi yaptı.

Konya'da lise öğrencisine doğum günü sürprizi
30.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:28

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan lise öğrencisinin evine pastayla giden ilçe emniyet müdürü, doğum günü sürprizi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ve beraberinde polis memurları, doğum günü olduğunu öğrendiği Fetullah Bayır Fen Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Esra Erdal'ın yaşadığı Yeni Mahalledeki evini ziyaret etti.

Üzerinde "Nice mutlu yaşlara" yazan pastayla lise öğrencisinin karşısına çıkan emniyet mensuplarının sürprizi karşısında mutlu olan Erdal, Erdem ve polislere teşekkür etti.

Bu sırada duygusal anlar yaşayan Erdal, "Benim için çok sürpriz oldu. Çok mutluyum, teşekkür ediyorum hepinize. İlk kez böyle bir sürprizle doğum günü kutluyorum." dedi.

Erdem, bugün kendi kızının da doğum günü olduğunu hatırlatarak, Erdal'ın yaş gününü kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel, Haber

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