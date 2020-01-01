Haberler » Güncel » Konya'da Mekke'nin Fethi programı - Haber

Konya'da Mekke'nin Fethi programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü vesilesi ile 'Mekke'nin Fethi' programı gerçekleştirildi.

01.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:08 Konya'da Mekke'nin Fethi programı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şubesi tarafından 'nin fethinin 1389. yıl dönümü vesilesi ile 'Mekke'nin Fethi' programı gerçekleştirildi.

Konya ve Kongre Merkezinde düzenlenen program, mehter takımının konseriyle başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Mekke'nin Fethi konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti. Etkinlik kapsamında Türkiye 1'ncisi hafızlar Sanaullah Habib ve Mustafa Özyılmaz Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirirdi. Salonda yapılan spor gösterileri de beğeni topladı.

AGD Konya Şube Başkanı Ceylani Kılınç, Mekke'nin Fethi etkinliklerinin birçok yerde yapıldığını belirterek, "Mekke'nin fethi sadece burada yapılmıyor. Şu anda Türkiyemizin 81 ilinde yüzlerce noktada, dünyanın birçok bölgesinde Mekke'nin fethiyle yanan insanlarımız Allah'a hamdolsun salonları hınca hınç doldurdular. Bugün burada ortaya koyduğumuz bu etkinliğimiz, çalışmamız 40 yıldan fazladır yaptığımız Dünya'nın en önemli, en kıymetli olaylarından bir tanesi olan Mekke'nin fethini kutlamak, konuşmak, anlamak noktasında toplanmış bulunuyoruz" dedi. - KONYA

Anadolu Gençlik Derneği, Konya, Mekke, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:42   Yeni yılın ilk trafik kazası şanlıurfa'da: 2 yaralı - Haber
01:42   Ortaköy'de yeni yıla böyle girdiler - Haber
01:42   Taksim'de yeni yıla böyle girdiler - Haber
01:42   Nişantaşı'nda yeni yıla böyle girdiler - Haber
01:38   Bakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:46:30