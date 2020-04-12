Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da meydanın simgesi güvercinlere belediye ekipleri yem bırakıyor

Konya'da Hükümet Meydanı'nı mesken tutan yüzlerce güvercin için Karatay Belediyesi ekiplerince yem bırakıldı.

12.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:10
Konya'da meydanın simgesi güvercinlere belediye ekipleri yem bırakıyor
Konya 'da Hükümet Meydanı'nı mesken tutan yüzlerce güvercin için Karatay Belediyesi ekiplerince yem bırakıldı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken tarihi Hükümet Meydanı sakini güvercinler, unutulmadı.
Karatay Belediyesi Zabıta ile Veterinerlik İşleri Müftülüğüne bağlı ekipler, meydandaki güvercinlerin aç kalmaması için yem bıraktı.
Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan kararların, ülke genelinde büyük bir titizlikle uygulandığını söyledi.
Sürecin en az zararla neticelenmesi adına alınan tedbir ve kararlara katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Kılca, şunları kaydetti:
"Bu dünyada sadece insanlar yok. Sokaklarda yaşayan birçok sahipsiz hayvan da var. Bu bağlamda da belediye olarak hem köpek ve kedi besleme istasyonlarına hem de kuşlara düzenli bir şekilde yem bırakıyoruz. Hazreti Ömer'in, 'Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç, demesinler' dediği gibi inancımız, medeniyetimiz ve vicdanımız gereği bu dönemde yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hassas olmayı sürdüreceğiz."
Ekipler, ilçenin birçok noktasına yerleştirilen kedi ve köpek besleme istasyonlarının yanı sıra şehir merkezindeki kuşlara da yem ve su bırakıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Karatay, Hükümet, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Haberler ›› Güncel ››Konya'da meydanın simgesi güvercinlere belediye ekipleri yem bırakıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:02: Sokağa çıkma yasağında petshoplardaki hayvanlar unutulmadı - Haber 16:02: MSB: Kilis'te 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi - Haber 16:02: İYİ Parti'li Süleyman Tefek, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 16:01: Yasa dışı geçişin önlendiği bölgede, 15 kilo plastik patlayıcı bulundu - Haber 16:00: Bolu'da polislere pastalı sürpriz - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber