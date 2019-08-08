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Konya'da minibüsle çarpışan motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin, karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

08.08.2019 15:52 Konya'da minibüsle çarpışan motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin, karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Osman K. yönetimindeki 42 K 0033 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Gökhüyük Mahallesi girişinde, Mehmet Çelikkaya'nın (72) kullandığı 42 ZS 274 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, karşı yönden gelen Abdullah A. idaresindeki 63 AC 186 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çelikkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Diğer araçların sürücüleri Osman K. ve Abdullah A. gözaltına alındı.

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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