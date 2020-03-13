Konya'da minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
13.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:24
Konya 'nın Ereğli ilçesinde, minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Mahmut Nehle idaresindeki 03 BF 821 plakalı minibüs, Çakmak Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi önünde, Muharrem Kopan yönetimindeki 33 AUE 84 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu kadın Sabah Şuayip olay yerinde hayatını kaybetti.
Her iki sürücüyle birlikte minibüsteki bir kişi yaralandı.
Şuayip'in cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Suriye uyruklu Mahmut Nehle idaresindeki 03 BF 821 plakalı minibüs, Çakmak Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi önünde, Muharrem Kopan yönetimindeki 33 AUE 84 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu kadın Sabah Şuayip olay yerinde hayatını kaybetti.
Her iki sürücüyle birlikte minibüsteki bir kişi yaralandı.
Şuayip'in cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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