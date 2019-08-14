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Konya'da mısır tarlasında korkutan obruk

- Konya'da mısır tarlasında korkutan obrukKONYA - Konya'da bir mısır tarlasında 3 metre genişliğinde yaklaşık 10 metre derinliğinde oluşan obruk çiftçileri korkuttu.

14.08.2019 20:02
Konya'da mısır tarlasında korkutan obruk
- Konya'da mısır tarlasında korkutan obruk
KONYA - Konya'da bir mısır tarlasında 3 metre genişliğinde yaklaşık 10 metre derinliğinde oluşan obruk çiftçileri korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay İlçesi Köseali yaylasında tarlasını sulamak için 10 dönümlük mısır tarlasına giden İbrahim Demirbaş, tarlasını suladığı sırada bir gürültü duydu. Gürültünün üzerine tarlayı dolaşan Demirbaş korkunç manzara ile karşılaştı. İlk etapta ne olduğunu anlamayan Demirbaş hemen diğer çiftçi arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen köylüler neye uğradığını şaşırırken, telefonlar ile obruğu görüntüledi.
Tarla sahibi İbrahim Demirbaş, sulama esnasında bir gürültü duyduğunu belirterek, "Sabah saat 11.00 sıralarında sulama yaptığım esnada sanki gök gürlemesi gibi bir ses duydum. Daha sonra su sesi duydum ve gelip baktığımda obruk oluştuğunu gördüm. Köyümüze çok yakın olduğu için epey bir tedirginlik oluşturuyor" dedi.
Tedirgin olduklarını belirten köy halkından Numan Demirbaş, "Köylüler olarak bu konudan tedirginiz. Devletimizden bir yardım bekliyoruz. Köyümüz buraya çok yakın, sıkıntılar olabilir. Burada bu ilk oldu. Genişliği ve derinliği de epey var. Bundan sonra olmayacağı da belli değil" şeklinde konuştu.
Konya'da mısır tarlasında korkutan obruk

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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