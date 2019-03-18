Konya'da Mobilya Dekorasyon Fabrikasındaki Yangın Davası

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Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında geçen yıl çıkan yangının ardından tutuklanan güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adem Bayrak, yangında zarara uğrayan bazı firma yetkilileri ile taraf avukatları katıldı."Kasten mala zarar verme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Bayrak, savunmasında, yangını kasten çıkarmadığını öne sürdü.Yaklaşık 10 yıldır sanayi sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Bayrak, "Ben o dükkana evimde yakacağım odunları kesmek için girdim. Daha önce de girmiştim. Kurbanda kullanılan hızar makinesinde bıçak takılıydı. Elektrik de kesik değildi. Odunları keserken kıvılcımdan kaynaklı küçük bir yangın çıktı fakat müdahale edip söndürdüm. İtfaiyeyi aramaya gerek duymadım." diye konuştu.Bayrak, yangını söndürdükten sonra ellerini yıkamak için cami şadırvanına gittiğini, dönerken yangının yeniden başladığını gördüğünü söyledi.Yangının yeniden çıkacağını öngöremediğini savunan Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben dönerken yangın yeniden başlamış. Çevredekiler itfaiyeyi arayıp haber vermiş. Eğer yangın ben oradayken büyük olsaydı itfaiyeyi arardım. Yangının yeniden çıkacağını bilemezdim. Kasıtlı şekilde orayı yakmadım. Sanayi sitesinde çalıştığım için yangına duyarlı bir insanım. Tahliyemi talep ediyorum."Yangın sonrası iş yerinde bilirkişi tarafından 750 bin lira hasar oluştuğunun tespit edildiğini anlatan müştekilerden Hasan Hüseyin Çınar ise valilik tarafından bu paranın yüzde 10'unun karşılandığını, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, kalan zararının da karşılanmasını istedi.Elektrik dağıtım firması MEDAŞ'ın avukatı da duruşmaya katılarak, sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında 24 Ağustos 2018'de çıkan ve bitişiğindeki 7 iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüş, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan güvenlik görevlisi Adem Bayrak tutuklanmıştı.