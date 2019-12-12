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Konya'da motosiklet çalan şüpheliler yakalandı

Konya'da piyasa değeri 60 bin lira olan 2 adet motosikleti çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

12.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:04Konya'da motosiklet çalan şüpheliler yakalandı
'da piyasa değeri 60 bin lira olan 2 adet motosikleti çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde merkez ilçesinden piyasa değeri 60 bin lira olan 2 adet motosiklet çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma doğrultusunda motosikletleri çalan şüpheliler motosikletlerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İ.İ, F.Y. ve A.İ. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Üç şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Meram, Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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