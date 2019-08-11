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Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Konya'nın Akşehir ilçesinde mühimmat taşıyan kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

11.08.2019 00:06 Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın
Konya'nın Akşehir ilçesinde mühimmat taşıyan kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akşehir-Afyonkarahisar kara yolunun 16. kilometresinde ilerleyen 8 araçlık askeri konvoydaki mühimmat yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında mühimmatların patlayarak çevreye saçılması sonucu kara yolu, vatandaşların güvenliği açısından trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından Afyonkarahisar-Akşehir kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

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